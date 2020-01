Energie per l’Italia: Tore Piana confermato alla guida del partito in Sardegna

Decisa anche la nuova strutturazione in campo nazionale, dove sono stati assegnati precisi obiettivi a ciascuno dei coordinatori regionali in vista del Congresso Nazionale che si svolgerà nel mese di luglio.

Alla Sardegna è stato affidato l’obiettivo di raccogliere 500 iscrizioni entro il 31 maggio e la strutturazione in tutte le attuali 4 province. Espressa anche con chiarezza la linea politica, che è quella di netta alternativa al PD, all’attuale sinistra e al M5S, ma anche una marcata differenziazione nei confronti di un sovranismo spinto ed estremo, come quello che ultimamente ha preso piede in Italia.

Decisa anche la costruzione in campo nazionale di un contenitore che possa veramente rappresentare l’area liberale, popolare e moderata, con il raggruppamento di movimenti e partiti che si riconoscono in quest’area e con il preciso obiettivo di presentarsi alle prossime elezioni politiche.

Preso atto del fatto che la nuova legge lettorale sarà orientata verso un sistema proporzionale, a noi più favorevole – afferma Tore Piana -, abbiamo individuato alcune tematiche nazionali e regionali per le quali ci impegneremo. Si parte dai temi nazionali come: la salvaguardia delle partite iva e dei piccoli imprenditori, commercianti e artigiani, oggi vessati dagli attuali provvedimenti; una riorganizzazione di tutela dei cittadini Italiani in campo sanitario e pensionistico; una riorganizzazione e modifica dei decreti sicurezza; un preciso piano di investimenti pubblici e di semplificazioni delle leggi italiane, a volte incomprensibili e di difficile applicazione. Mentre in campo regionale il partito focalizzerà la sua maggiore attenzione su 5 tematiche: l’Agricoltura e il Turismo, ritenuti i due maggiori settori produttivi; la riforma della Sanità; i Trasporti sia navali sia aerei, comprese le merci; l’Istruzione e la Formazione abbinate alla cultura e allo spopolamento delle zone interne; inoltre, una maggiore interlocuzione con l’Europa per l’utilizzo più proficuo degli stanziamenti Europei.

Grande soddisfazione è stata espressa da Tore Piana che, già dai prossimi giorni, avvierà una serie di interlocuzioni politiche per raggiungere gli obiettivi politici fissati e strutturare il partito sui territori.