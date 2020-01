Em4ncipation:”Blowing Time Away” il nuovo album in uscita il 24 gennaio. A febbraio in tour nei club

BLOWING TIME AWAY è il titolo del disco di debutto di EM4NCIPATION, tra radici jazz e contaminazione con la cultura rap e hip hop, che uscirà venerdì 24 gennaio per Bagana / Pirames International.

EM4NCIPATION saranno dal vivo nei club con il nuovo lavoro discografico dal prossimo febbraio e toccheranno Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per un calendario in continuo aggiornamento. Partiranno da Milano per poi spostarsi in Veneto tra le province di Padova e Treviso e una tappa unica a Modena.

Un concerto EM4NCIPATION è un viaggio di matrice jazz in contaminazione tra beat elettronici e la nuova cultura rap, hip hop e trap. Ecco il calendario aggiornato:

Domenica 09/02 – Circolo Ohibò – Milano

Giovedì 13/02 – Circolo Quadro – Cittadella (PD)

Venerdì 14/02 – La Tenda – Modena

Sabato 15/02 – Corner Live – Mareno di Piave (TV)

Anticipato dai tre singoli Step Lively, De Dam e l’ultimo Too Cold Too Freeze, BLOWING TIME AWAY è un viaggio nella contemporaneità della musica di matrice afroamericana, impreziosito dalla collaborazione di Davide Shorty e dal personalissimo remix del producer/dj DayKoda.

BLOWING TIME AWAY con la produzione artistica di Andrea Lombardini, è stato mixato da Antonio Nappo al Q Recording Studio e masterizzato da Federico Pelle al The Basement Studio di Vicenza.