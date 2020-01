Elezioni regionali. In Calabria 19 consiglieri al centrodestra, 11 al centrosinistra

LEGGI ANCHE

Sono 11 i seggi assegnati alla coalizione di centrosinistra che sosteneva la candidatura a presidente dell’imprenditore Pippo Callipo. Cinque consiglieri sono stati assegnati al Partito democratico (2 Catanzaro/Vivo/Crotone, 2 Cosenza, 1 Reggio Calabria); due alla lista Democratici progressisti (1 Catanzaro/Vibo/Crotone, 1 Cosenza); tre seggi andranno alla lista ‘Io resto in Calabria’ (1 Cosenza, 1 Catanzaro/Vibo/Crotone, 1 Reggio Calabria). Un seggio da consigliere è stato assegnato anche a Pippo Callipo, in quanto secondo migliore candidato a presidente non eletto.

SANTELLI: “BUROCRAZIA? I MANDARINI VANNO A CASA”

“I ‘mandarini’ andranno a casa, non esisteranno più blocchi di potere nella macchina burocratica della Regione”. Così la nuova governatrice della Calabria Jole Santelli rispondendo sulla riorganizzazione amministrativa della Regione. “So perfettamente – ha aggiunto – che abbiamo molti bravi funzionari. Tutti lavoreranno ma chi sbaglia andrà a casa. Non è una minaccia, ma una promessa”.

Fonte: Agenzia Dire – www.dire.it