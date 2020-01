Eventi

Carbonia, “Fiabe a merenda”: si parte il 19 gennaio con “C’era una volta Helmut”

Torna anche per il 2020 l'appuntamento con “Fiabe a merenda”: quattro date, una al mese, in quattro luoghi diversi del Sistema Museale di Carbonia. Per trascorrere una domenica di gioco e apprendimento in famiglia, scoprendo luoghi pieni di storie fantastiche.