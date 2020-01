Cagliari, primo allenamento in vista del Parma: in gruppo Cacciatore, riposa Faragò

La compagine di Maran torna in campo dopo il pareggio strappato a San Siro contro l’Inter, pronti per preparare il match in “mura amiche” in programma sabato alle 18 contro il Parma.

Dopo una prima fase sviluppatasi in palestra, sotto la supervisione del Prof. De Bellis, la seduta si è incentrata sugli esercizi di rapidità ed agilità. A conclusione della giornata una partitella.

Buone notizie dall’infermeria: Cacciatore torna in gruppo, mentre continua il lavoro personalizzato per Ceppitelli e Ragatzu. Terapie per Cerri e Rog, mentre Faragò rimane a riposo per smaltire le fatiche dell’ultimo match.