Cagliari, ora è ufficiale: ceduto in prestito Pinna all’Empoli

Ormai si aspettava soltanto l’ufficialità: Simone Pinna passa a titolo temporaneo fino al giugno 2020 all’Empoli. La formula scelta tra i due club è quella del prestito con diritto di riscatto e contro-diritto di riscatto in favore del Cagliari.

Il giovane classe 1997 ha collezionato una presenza in Serie A, nella partita d’esordio contro il Brescia, ed una in Coppa Italia. Il club sardo ha deciso di cederlo temporaneamente al fine di fargli acquisire l’esperienza necessaria per la massima serie.

Il comunicato della società sarda

“Il Cagliari Calcio comunica la cessione del calciatore Simone Pinna all’Empoli in prestito sino al termine della stagione sportiva 2019-20 con diritto di riscatto e contro-riscatto in favore del Club rossoblù.

Il giovane difensore, classe ’97, avrà ora la possibilità di misurarsi in un torneo impegnativo come quello cadetto e accumulare preziosa esperienza. In questo primo scorcio di stagione con la maglia del Cagliari Simone ha esordito in Serie A e dimostrato le sue doti, facendosi trovare pronto quando all’occorrenza è stato chiamato in causa.”