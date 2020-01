Cagliari, arrivano le sirene inglesi per Nandez: il West Ham offre 50 milioni

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato, ma le trattative non si fermano. Questa volta il protagonista è Nahitan Nandez, che sarebbe l’oggetto del desiderio del West Ham.

Il centrocampista classe 1995 sarebbe comodo alla squadra inglese, che sta lottando per non retrocedere, ma il Cagliari non vuole di certo lasciarlo andare così facilmente.

Dopo una prima offerta inviata alla squadra di Giulini nei giorni scorsi, gli Hammers sono tornati alla carica quest’oggi con una nuova offerta: 43 milioni. Nello specifico 8 milioni per il prestito oneroso più 35 con obbligo di riscatto in caso di salvezza.

Una buona offerta, ma quell’ultima clausola blocca il club sardo: l’operazione non può basarsi esclusivamente sulle sorti del campionato del West Ham.

Nel corso della serata, però, il quotidiano Tuttosport rilancia: il West Ham sarebbe pronto ad un’offerta di 50 milioni di euro. Interessato alla vicenda è anche il Napoli, a cui piace molto il giocatore, ma non ha intenzione di spendere una cifra così alta.