Cagliari, si continua a lavorare in vista del Parma: torna Faragò

Nuova giornata, nuova seduta di allenamento per il Cagliari ad Asseminello in vista del match contro il Parma, in programma sabato alle 18 alla Sardegna Arena.

Quest’oggi, dopo una prima parte incentrata sulla seduta video, la squadra si è spostata in campo per effettuare degli esercizi di tecnica e agilità. Successivamente la compagine di Maran ha lavorato sulla fase difensiva.

Notizie dall’infermeria: Paolo Faragò ha ripreso ad allenarsi insieme ai compagni. Terapie per Cerri e Rog. Lavoro personalizzato per Ceppitelli e Ragatzu.