Cagliari: 19 gennaio, celebrazione della cerimonia del battesimo delle acque

A causa della differenza fra calendario giuliano (seguito dalla liturgia ortodossa) e calendario gregoriano (quello civile attualmente in vigore) l’Epifania ricadrà domenica 19 gennaio (ossia il 6 gennaio del calendario giuliano)

Anche in assenza della neve e dei laghi ghiacciati, anche a Cagliari, nella spiaggia di Calamosca, domenica 19 gennaio alle ore 15:30 non mancherà il rito della benedizione delle acque e l’immersione in mare, in un’acqua se non gelata, come nell’Europa Orientale, pur sempre fredda del mare invernale sardo.

Dopo la preghiera e la benedizione, quindi, i più coraggiosi, a seguito di padre Nikolay Volskyy, parroco ortodosso, si immergeranno in acqua per il plurisecolare rito.

Nella tradizione ortodossa e orientale l’Epifania è la festa del battesimo di Gesù nel Giordano, per questo fin dal sec. IV s’introdusse, per questa ricorrenza, la benedizione dell’acqua e l’immersione.

Alla cerimonia molto sentita parteciperanno anche alcune autorità consolari dei Paesi di tradizione ortodossa accreditati in città fra i quali il Console onorario bielorusso Giuseppe Carbon.