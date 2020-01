“All’interno di Scientology”: la serie TV sulla Chiesa di Scientology

La serie TV è visibile in streaming sul sito scientology.tv.

Riguardo a Saint Hill

Nell’antica foresta di Ashdown, nella regione del Sussex, in Inghilterra, si trova una delle storiche sedi della religione di Scientology: Saint Hill. Questa leggendaria casa padronale si trova nella città medievale di East Grinstead.

Nel corso della sua storia di tre secoli, i suoi proprietari sono stati, tra gli altri, la moglie di un diplomatico americano e un maharaja indiano. Poi, a metà del XX secolo, Saint Hill divenne la dimora del fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard.

Lì visse, lavorò e fece importanti progressi nello sviluppo delle pratiche di Scientology, portandola a diventare una religione mondiale. La casa, riportata al suo splendore originale, è esattamente come quando Ron Hubbard ci viveva. Con un raro esemplare di un pianoforte a coda Erard, e la camera oscura dove sviluppava le sue fotografie, la casa offre ai visitatori il senso dei molti aspetti della vita di Ron Hubbard.

Con questo episodio, agli spettatori viene offerto un tour speciale nelle sedi più significative di Scientology.

Mentre la casa di Saint Hill conserva le origini di molte scoperte e pratiche della religione, il castello costruito in un secondo tempo funge da sede di una moderna Chiesa di Scientology. Ispirato a una fortezza normanna dell’XI secolo, il castello di Saint Hill fu ideato e progettato dallo stesso Ron Hubbard per accogliere il numero sempre crescente di persone che vi arrivavano per studiare i testi di Scientology.

Ogni anno, migliaia di persone arrivano da tutti gli angoli della Terra per celebrare l’anniversario della fondazione dell’Associazione Internazionale degli Scientologist e sostenere le campagne umanitarie che essa patrocina. La vita del fondatore di Scientology e le radici di una religione moderna sono mostrate nell’episodio Saint Hill, nella serie All’interno di Scientology.

Scientology Network ha debuttato il 12 marzo 2018. Fin dal suo lancio, la TV è stata vista in 240 Paesi, in 17 lingue.

La TV ha telespettatori in 6 continenti e soddisfa la curiosità delle persone riguardo a Scientology, puntando i riflettori sulla vita quotidiana degli scientologist; mostrando le chiese di Scientology e presentando i loro programmi di miglioramento sociale che hanno toccato le vite di milioni di persone in tutto il mondo

Scientology Network trasmette anche documentari prodotti da registi indipendenti, che rappresentano un punto d’incontro di culture e fedi diverse, ma che in comune hanno lo scopo di migliorare le loro comunità.

I programmi di Scientology Network sono diffusi da Scientology Media Productions, il centro multimediale mondiale di Scientology, sul canale 320, DIRECTV, e possono essere visti in streaming su scientology.tv o con app scaricabili sul cellulare e tramite Roku, Amazon Fire e le piattaforme di Apple TV.