Tempio Pausania: al via il Corso Navigatori e Piloti 2020

Riparte a pieno ritmo la macchina organizzativa della settima edizione del Corso Navigatori e Piloti 2020 “Alberto Ganau”, organizzato dalla società L.R.T. Sardinia e dal Team Autoservice Sport.

L’edizione 2020 si svolgerà dal 13 al 15 marzo nell’Hotel Pausania Inn a Tempio Pausania. La prima giornata, come sempre, sarà dedicata al rilascio della prima licenza per chi non potrà rimanere con noi tutte e tre le giornate.

Dopo le bellissime esperienze delle ultime edizioni – dicono gli organizzatori – eccoci di nuovo ad organizzare e promuovere il 7° corso per navigatori e per ricordare tutti insieme un amico che, come noi tanto amava questo mondo, Alberto Ganau. Come nella precedente edizione, questa deve essere anche un’occasione per parlare di sport, di rally, di sicurezza e di tutto quello che ci avvicina e ci affascina di questo mondo meraviglioso.

Il corso è aperto a chi già corre ma vuole crescere e migliorarsi e a chi vuole entrare a farne parte per la prima volta.

In questa edizione si darà più spazio alla figura dei piloti, in quanto si parlerà di argomenti che serviranno a migliorare il loro stile di guida ad iniziare della stesura delle note.

Anche per il 2020 – sottolineano – vogliamo lasciare ampio spazio a tutti i ragazzi che vogliono prendere la licenza per la prima volta, approfittando della qualità del corso e degli istruttori presenti, Carlo Cassina, Alessandro Bettega e Miki Biasion. Il corso cresce di anno in anno: nelle prime sei edizioni siamo riusciti a licenziare oltre duecento nuovi piloti o navigatori che, per un piccolo territorio come la nostra Isola, risulta un enorme successo numerico. In questa edizione vogliamo ricordare un grande campione, purtroppo scomparso nel 1985 al Tour de Corse: è Attilio Bettega, un tributo dovuto ad un pilota che tanto ha fatto per dare lustro alla Lancia e al mondo rallistico in generale. Della famiglia sarà presente il figlio Alessandro Bettega, attualmente istruttore presso la Scuola Federale ACI-SPORT, che sarà un importante testimone nel tributo al suo papà ma anche un validissimo istruttore per i nostri allievi.

Sono molto contento quando mio padre viene ricordato – ha detto Alessandro Bettega -, maggiormente se si tratta della Sardegna, dove tantissimi appassionati lo ricordano. Sono felice anche perché considero cari amici le persone che lo ricordano al Corso “Alberto Ganau”, parlo di Nicola Imperio e Carlo Cassina. Sarà una bella emozione essere a Tempio a marzo.

Anche per questa edizione il corso è abbinato al progetto benefico “Correre per un Respiro” per la ricerca fondi per la Fondazione Fibrosi Cistica. Per questo importante motivo saranno presenti le campionasse italiane rally Rachele Somaschini e Chiara Lombardi.