Ritirati alcuni lotti di Fleboside, medicinale capillaroprotettore

Nello specifico si tratta del lotto n. A0219 con scadenza 03-2024 della specialità medicinale FLEBOSIDE*30CPR RIV 3MG+300MG – AIC 020561027.

Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, è stato disposto per un problema di confezionamento che ha evidenziato la presenza di alcune confezioni con astuccio in lingua inglese, mentre il foglio illustrativo e il blister sono correttamente in italiano.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare il Customer Service FAR.G.IM al numero 095 7250413 – fax 095 7252635.