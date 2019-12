Solidarietà

Quartu: Oasi Wake Park distrutto, scatta la solidarietà in rete

Sono stati raccolti oltre 5mila euro in una settimana per l'Oasi Wake Park di Quartu Sant'Elena, distrutto nella notte del 18 dicembre dopo l'inondazione del vicino fiume. Lunga la lista dei danni: due container di attrezzature e componenti elettrici per il funzionamento dell'impianto System 2.0.