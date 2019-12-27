Valledoria. Consiglio Comunale convocato per lunedì 30 dicembre 2019
Il Consiglio Comunale è convocato in sessione ordinaria e in seduta pubblica per Lunedì 30/12/2019 alle ore 11:00 per deliberare sull’ordine del giorno pubblicato all’albo pretorio e qui di seguito riportato:
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- APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE PRECEDENTI
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.99 IN DATA 06 NOVEMBRE 2019 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.107 IN DATA 28 NOVEMBRE 2019 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019/2021. RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N.115 IN DATA 04 DICEMBRE 2019 ADOTTATA AI SENSI DELL’ART. 175, COMMA 4, DEL TUEL
- VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO2019/2021 (ART. 175, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 267/2000)
- REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2018 E RELAZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016. APPROVAZIONE
- RISPOSTA ALL’INTERROGAZIONE SCRITTA N. 11 INERENTE IL MERCATO SETTIMANALE DI VALLEDORIA PRESENTATA DAI CONSIGLIERI DI OPPOSIZIONE PIRODDI, PUTTOLU, CAU, PODDIGHE, PALA E TARAS