Pula: il 15 dicembre “Alla Ricerca Dei Nuragici”della Compagnia Origamundi

Proseguono gli appuntamenti della Rassegna di teatro per famiglie “Oplà! Il Teatro si fa qua” organizzata dal Teatro Actores Alidos presso il centro multimediale “Domo de Sa Cultura”, in via Nora 195, a Pula: il 15 Dicembre alle ore 17.00 sarà la volta di

“Alla ricerca dei nuragici” della Compagnia Origamundi. Lo spettacolo fa rivivere, in maniera divertente e ironica, la storia della civiltà nuragica e dei nuraghi, mirabili torri fatte esclusivamente di pietra, innalzate a migliaia verso il cielo a sfidare le più elementari leggi della fisica, agli occhi affascinati dei bambini, facendogli scoprire luoghi e personaggi talvolta perduti nel tempo.

La storia si sviluppa attraverso la contaminazione di più tecniche narrative e linguaggi multidisciplinari; in un clima tipico della commedia farsesca interagiscono tra loro burattini e attori. La musica completa l’opera mettendo in rilievo suoni, atmosfere e canti

tipici della tradizione sarda. Il Centro multimediale, punto di riferimento delle arti e delle tradizioni, visitato da numerosi turisti e locali, pone attenzione particolare ai bambini in questo periodo di festività natalizie con spettacoli di vario genere: dai burattini, al teatro d’attore, alle bolle di sapone, etc.

La programmazione è realizzata in collaborazione con l’amministrazione comunale di Pula. Per approfondimenti e dettagli si può anche consultare il sito web http://www.contosesonos.com.