Avvisi

Peste suina: la presentazione delle istanze per la caccia al cinghiale scade il 9/12

L'Unità di Progetto per l'eradicazione della Peste Suina Africana in Sardegna ricorda che scadrà il prossimo 9 dicembre la riapertura dei termini sulla presentazione delle domande per la caccia al cinghiale nelle zone bianche, non infette da PSA, e in deroga per le zone rosse interessate dal virus.