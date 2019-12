Oliena. La compagnia sarda di teatro acrobatico eVenti Verticali torna in Sardegna per il Natale

Venerdì 6 Dicembre. Dopo aver danzato sul faro più famoso d’Europa, il Rubjerg Knude, nella cerimonia di inaugurazione tenutasi lo scorso Novembre a seguito dell’eccezionale operazione di spostamento, la compagnia sarda eVenti Verticali fa una tappa “in casa” prima di ripartire per le celebrazioni di Capodanno.

Il 22 Dicembre, lo spettacolo Wanted sarà protagonista di “Natale a Oliena”, manifestazione promossa dal Centro Commerciale Naturale Oliena, che ha lo scopo di rivitalizzare il centro storico del paese barbaricino. Gli eventi inizieranno già dal 7 dicembre, per infttirsi a ridosso del Natale. Dal 22 al 25 Dicembre si susseguiranno tanti spettacoli e concerti.

Piazza Santa Maria diventerà teatro di un divertente spettacolo tutto in verticale, che avrà luogo su una struttura sostenuta da una gru, sulla quale gli attori acrobati danzeranno e si rincorreranno in rocamboleschi inseguimenti, sospesi in un imbrago, per poi concludere volando sulle teste del pubblico con una vertiginosa teleferica. Sarà dunque Wanted, cavallo di battaglia della compagnia, ad accompagnare gli abitanti di Oliena verso il Natale. Lo spettacolo con video-proiezioni interattive, che vede protagonisti un poliziotto e un ninja, prima di approdare a Oliena ha fatto letteralmente il giro del mondo.

Il “guardia e ladri” verticale, dove i due attori-acrobati recitano sospesi con gli imbraghi davanti a uno schermo di 50mq, è infatti stato acclamato dai pubblici delle città più diverse: dalla lontana Perm ai piedi degli Urali, a Houston capoluogo del Texas, alla soleggiata Sarasota, in Florida, patria della più antica famiglia circense americana( i Ringling Brothers), dalle maggiori città europee, fno alla Cina. In particolare, il pubblico cinese del Qingdao International Beer Festival, ha potuto apprezzare tre diverse produzioni della compagnia, per 46 giorni di spettacoli. Solo “Wanted”è stato replicato ben 60 volte. Appuntamento quindi il 22 Dicembre a Oliena, per festeggiare le festività natalizie con eVenti Verticali.

BIO eVenti Verticali realizza spettacoli in sospensione su tutti gli spazi verticali: torri, campanili, facciate di palazzi ed edifci storici. Con eVenti Verticali lo spazio verticale diventa dunque un palco privilegiato, pavimento ruotato di 90°… i muri si fanno palco. Uno spazio ogni volta diverso che eVenti Verticali reinterpreta e reinventa. Specializzati nella sospensione di performers, eVenti Verticali crea spettacoli mozzafato non solo su edifci, ma anche su strutture appese ad autogru. La compagnia è particolarmente apprezzata all’estero: negli Stati Uniti, che frequenta regolarmente da oltre 3 anni; in Cina, dove sono stati chiamati per 46 giorni al Qingdao International Beer Festival, portando 3 produzioni per oltre 172 repliche; in tutta l’Europa, dove palazzi storici, campanili e grandi piazze hanno fatto da sfondo per le performances degli acrobati volant