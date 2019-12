Non Urlare, spettacolo immersivo tra l\'incubo e la favola - sino al 15 Gennaio a Quartu S.E.

Lo spettatore diverrà parte integrante dello spettacolo, accompagnando i personaggi nel filone narrativo, creando un percorso personale e lasciandosi trascinare dalle emozioni.

Un percorso dove sarà possibile smarrirsi e ritrovarsi tra le trame di una storia che non si può raccontare, perché nessuno sa cosa succede al di là del muro e dove nessuno può avere un’identità.

In un’ esperienza di teatro immersivo, lo spettatore vivrà le singole tragedie dell’animo umano di personaggi persi nell’ingiustizia, nella infelicità, nella solitudine e nell’abbandono.

Scoprirete che una favola può diventare un incubo e che un incubo può contenere una favola.

LOCATION SPETTACOLO

Piazza Santa Maria n°40 – Quartu S.E. (CA)

REPLICHE

Dal 13 Dicembre 2019 al 15 Gennaio, tutti i giorni eccetto:

24, 25 Dicembre

31 Dicembre,1 Gennaio

6,12 gennaio

ORARIO SPETTACOLI

h 21.00

Durata: 2 ore circa

NOTE

Spettacolo vietato ai minori di 16 anni.

Si consiglia abbigliamento e scarpe comode.

COSTO BIGLIETTO

25,00 euro in loco

28,00 euro con prevendita

BIGLIETTERIA

I biglietti per lo spettacolo possono essere acquistati:

– ONLINE presso il sito di BOX OFFICE SARDEGNA – www.boxofficesardegna.it

– Nella sede del Box Office Sardegna in viale Regina Margherita 43 a Cagliari, o negli altri punti di vendita della Sardegna che troverete nel sito.

– Direttamente prima dello spettacolo, in Piazza Santa Maria 40 a Quartu S.E. (si consiglia di presentarsi almeno 20 minuti prima dello spettacolo, i biglietti saranno venduti in loco sino a esaurimento dei posti disponibili per la performance)

Per tutte le info

infoplanet@planetimage.it – tel. (+39) 349 3774798 / (+39) 393 1634639

www.boxofficesardegna.it