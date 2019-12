indagine

Cagliari. Qualità della vita in città: il sindaco Paolo Truzzu soddisfatto dei risultati dell’indagine de Il Sole 24 Ore

“Il risultato emerso dalla classifica de Il Sole 24 ore fa molto piacere e conferma ciò che tutti sappiamo circa la qualità della vita a Cagliari. Ma non può bastare: si può fare di più e molto meglio e, personalmente, non mi pongo limiti per l’anno prossimo”.