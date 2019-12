Macomer: 28 dicembre, inaugurazione di una nuova sala cinematografica

La decima musa al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer: il cinema ritorna nel Marghine sotto le insegne del CeDAC (Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna) in collaborazione con Modis – Moderno Distribuzione, con prime visioni, eventi speciali e incontri con gli autori oltre a una programmazione dedicata a giovanissimi e famiglie.

Il cinema – arte del Novecento – rappresenta la più popolare e importante forma di intrattenimento, capace di raggiungere un pubblico variegato e “trasversale”, di tutte le diverse fasce d’età, con formazione, gusti e inclinazioni differenti. La magia del grande schermo per riscoprire tutta la forza espressiva della settima arte, in cui si fondono divertimento e spunti di riflessione sul presente e sul passato – oltre ad avvincenti (e perfino distopiche) anticipazioni di futuro.

Una tradizione consolidata fa di Macomer uno dei centri dell’Isola che hanno ospitato le più importanti pellicole e i grandi successi della cinematografia mondiale: una bella abitudine, quella di darsi appuntamento al cinema, che ora riprende con il patrocinio e il sostegno del Comune di Macomer. Il fascino della sala cinematografica resiste a dispetto del diffondersi delle nuove tecnologie e di altre forme di intrattenimento: una serata davanti al grande schermo rappresenta un momento importante della vita sociale della comunità, con la possibilità di scambiarsi pareri e condividere emozioni.

Il CeDAC (ircuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna), che organizza la Stagione de La Grande Prosa/Musica/Danza e Teatro Circo al Padiglione Tamuli delle ex Caserme Mura di Macomer, accoglie con piacere l’invito dell’amministrazione comunale ad arricchire la programmazione con l’apertura di una sala cinematografica in collaborazione con la Moderno Distribuzione – dichiara Valeria Ciabattoni (direttrice artistica del CeDAC). Una nuova sfida che risponde alla vocazione alla multimedialità e alla contaminazione e pluralità di linguaggi che fin dalle origini appartiene al teatro, dall’intrecciarsi di parole e visioni, musica e danze della tragedia greca ai rimandi tra le arti – cinema, letteratura e teatro – che caratterizzano la drammaturgia contemporanea. Il cinema – l’arte delle immagini in movimento – ha spesso tratto ispirazione del teatro, come dalla letteratura, e viceversa, in un “circolo virtuoso” che testimonia quanto sia feconda l’interazione di generi e stili e la diffusione e condivisione delle idee. Nella convinzione che il moltiplicarsi delle occasioni di svago e incontro e delle iniziative culturali sia fondamentale per la crescita di una comunità, siamo felici di contribuire alla rinascita del cinema a Macomer, in una nuova avventura che renderà il Padiglione Tamuli un sempre più attivo e vivace centro culturale e punto di riferimento per la città. Per la programmazione ci affidiamo alla competenza e all’esperienza del gruppo di lavoro del Cinema Moderno di Sassari.

La rinascita della settima arte e l’apertura di una nuova sala cinematografica è stata sostenuta e fortemente voluta dal Comune di Macomer, come sottolinea l’assessora alla cultura Tiziana Atzori, che ribadisce la:

Grande soddisfazione nell’esser riusciti ad ampliare l’offerta culturale con il Cinema che non è solo divertimento, ma è aggregazione, è passatempo, è cultura, è crescita di una comunità. Il padiglione Tamuli, allestito ad hoc a causa della chiusura del Costantino, che negli ultimi anni garantiva la sola stagione teatrale, finanziata dall’amministrazione comunale, punta ad essere uno spazio ricreativo stabile e il cinema è un luogo adatto a tutte le età. Il cinema è trasversale e accoglie tutti nel suo grembo, dai supereroi ai padri di famiglia.

E sottolinea:

Teatro e cinema sono “strumenti” fondamentali per una comunità che ha voglia di crescere, per veicolare tra i giovani contenuti stimolanti, grazie all’immediatezza dei loro linguaggi e alla possibilità di veicolare messaggi in maniera istantanea, siano essi messaggi positivi, negativi, creativi, realistici, etc. La bellezza è proprio questa, offrire allo spettatore una serie di imprevedibili possibilità di scelta.

L’inaugurazione di una nuova sala – allestita e attrezzata ad hoc – all’interno del Padiglione Tamuli che già ospita la Stagione de La Grande Prosa/Musica/Danza e Teatro Circo organizzata dal CeDAC e inserita nel Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo in Sardegna permetterà di arricchire e integrare l’attività culturale di Macomer.

Si parte – da sabato 28 dicembre – con una doppia programmazione: “Frozen II – Il segreto di Arendelle” – il nuovo episodio della fantastica saga della Disney ispirata a “La regina delle nevi” di Hans Christian Andersen, una poetica fiaba in cui le due sorelle Elsa e Anna si confrontano con la potenza degli elementi e con la storia della loro famiglia, tra nuove e pericolose avventure e “Star Wars: L’ascesa di Skywalker”, diretto da J. J. Abrams, nono capitolo della fortunata epopea spaziale di “Guerre Stellari” firmata da George Lucas e ultimo film della “trilogia sequel”, dopo “Il risveglio della Forza” e “Gli ultimi Jedi”.

In gennaio, dall’1 al 6, la comicità scoppiettante e surreale di Checco Zalone con il nuovo film dell’artista pugliese (al suo esordio dietro la macchina da presa): “Tolo Tolo”, scritto con Paolo Virzì e girato in vari Paesi dell’Africa, affronta il tema delicato e attuale delle migrazioni, come annuncia il trailer video, in una chiave sicuramente insolita e con la consueta ironia, per far sorridere e pensare.

Buio in sala, dunque. E che la visione cominci.

Prezzi

Biglietti: prezzo unico € 5,00.

FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE

Regia di Jennifer Lee, Chris Buck – con Serena Autieri, Serena Rossi, Enrico Brignano, Paolo De Santis, Idina Menzel. Titolo originale: Frozen 2. Genere Animazione, Avventura, Commedia – USA, 2019, durata 103 minuti.

Ora che Arendelle e la sua famiglia vivono in armonia, Elsa non vorrebbe per nessun motivo turbare la quiete di entrambe, ma sente una voce, che nessun altro ode, che le mostra frammenti del suo passato e le promette risposte riguardo alla sua identità.

Per seguire questo richiamo e trovare una spiegazione ai suoi poteri, decide di viaggiare attraverso la foresta incantata di cui le parlava il padre, nonostante questo significhi dover dominare gli spiriti dell’Aria, dell’Acqua, del Fuoco e della Terra. Anna la segue, determinata a proteggere la sorella, e naturalmente Kristoff, Sven e Olaf si uniscono all’impresa.

Dopo una lunga attesa, è ora finalmente possibile tornare nel mondo magico delle creazioni di ghiaccio, dei saggi e ruzzolanti troll, dell’amore tra sorelle, più forte di ogni altro, ma l’ansia da prestazione ha seminato qualche incertezza, le richieste del marketing si rintracciano a occhio nudo, la fortuna delle canzoni del primo film ha spinto questo secondo con forza verso il musical (tra l’altro, uno dei derivati transmediali più probabili).

Sito: https://www.mymovies.it/film/2019/frozen2/

STAR WARS – L’ASCESA DI SKYWALKER

Regia di J.J. Abrams – con Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac. Titolo originale: Star Wars: Episodio IX – The Rise of Skywalker. Genere Azione, Avventura, Fantastico – USA, 2019, durata 155 minuti. (distribuito da Walt Disney).

La resistenza è ridotta a poche unità, il primo ordine dilaga sotto il comando del leader supremo Kylo Ren, ma un messaggio ha turbato la galassia. L’imperatore Palpatine giura vendetta! Ren si mette così alla ricerca dell’origine della trasmissione e arriva a confrontarsi con Palpatine, che gli offre una spaventosa flotta se saprà eliminare la ragazza Jedi, Rey.

Questa combatte e si addestra seguendo gli insegnamenti del generale Organa, mentre Finn, Poe e Chewbacca ricevono messaggi da una spia nel Primo Ordine.

Si conclude in un ennesimo ribaltamento e ritorno alle origini la saga degli Skywalker, che estrae dal cappello nientemeno che il vecchio imperatore per cercare di trovare un villain degno del finale, ma l’impresa si rivela riuscita solo in parte.

Sito: https://www.mymovies.it/film/2019/star-wars-9-l-ascesa-di-skywalker/

TOLO TOLO

Regia di Checco Zalone. Un film con Checco Zalone, Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya, Alexis Michalik. Genere Commedia – Italia, 2020, durata 90 minuti. Uscita cinema mercoledì 1 gennaio 2020 distribuito da Medusa.

È difficile essere Checco Zalone se ogni volta sei chiamato a battere te stesso. L’attore dopo i successi di Cado dalle nubi (2009), Che bella giornata (2011) E Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016), con cui ha complessivamente incassato in Italia circa 170 milioni, torna nelle sale il primo gennaio del 2020 con la sua ultima fatica dal titolo Tolo Tolo.

Checco Zalone, nome d’arte del barese Luca Pasquale Medici, nonostante spesso si diverta a sminuire la sua cultura e preparazione ha conseguito la maturità scientifica ed è laureato in Giurisprudenza. Oltre all’attività di attore comico bisogna ricordare che ha già pubblicato diversi album tanto che anche la colonna sonora del suo nuovo film, Tolo Tolo, è stata realizzata da lui a cominciare dalla canzone “Se t’immigra dentro il cuore” come ha raccontato in un’anticipazione.

Tolo Tolo è la prima prova anche registica di Checco Zalone che, nelle sue precedenti opere, aveva a fianco come sceneggiatore oltre che come regista Gennaro Nunziante. Invece per questa nuova avventura, che ha scritto insieme al regista Paolo Virzì, lo troviamo davanti (come attore) e dietro la macchina da presa. E non deve essere stato facile viste le difficoltà che è stato necessario superare: dal numero di comparse straordinariamente grande, oltre il centinaio, ai numerosi set allestiti. Infatti il film è stato girato partendo dall’Italia da Roma a Bari fino a Trieste (dove è stato dato l’ultimo ciak), per approdare a Malta e poi in Kenia passando dal Marocco.

Dopo quasi quattro anni quindi un nuovo film che per molti rappresenta l’opera della maturità a 10 anni dal folgorante esordio di Cado dalle nubi ma che nelle sale dovrà vedersela con pesi massimi come Pinocchio di Matteo Garrone con Roberto Benigni, l’ultimo capitolo della saga di Star Wars – L’ascesa di Skywalker, e il nuovo film comico di Ficarra & Picone, Il primo Natale.

Sito: https://www.mymovies.it/film/2020/tolo-tolo/