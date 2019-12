Iglesias: nuovi appuntamenti natalizi con l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno

Si rinnovano nel periodo natalizio gli appuntamenti dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, nell’ambito dell’evento “Mercatini di Natale 2019” a cura del Centro Naturale “Centro Città” con il contributo del Comune di Iglesias.

Un calendario intenso e variegato che ha come obiettivo l’animazione delle vie del centro storico con intrattenimenti mirati al coinvolgimento del pubblico più vasto. Appuntamenti incorniciati dalle peculiarità artistiche ed architettoniche della città di Iglesias, che fondono armoniosamente scenari naturali con proposte artistiche collaudate e di livello.

Si inizia sabato 14 Dicembre alle ore 11.00 in piazza Lamarmora con “Stravanato Sciò” con Simone Orrù, spettacolo di giocoleria, equilibrismo e fuoco secondo un canovaccio di matrice comica in cui verrà coinvolto direttamente anche il pubblico. Un viaggio visivo e sonoro dove la complicità tra artista e spettatore trasforma lo spettacolo in esperienza per adulti e bambini. Le tecniche di giocoleria, magicamente si mescolano nel quotidiano della strada, permettendo a tutti la condivisione di emozioni e divertimento. Si tratta di un’arte antica in cui I giocolieri trasformano i loro oggetti e corpi in strumenti musicali, le palline e i rimbalzi in note, le vibrazioni nei ritmi e le “cadute” in esilaranti gag.

Si prosegue poi alle ore 17,30, in forma itinerante per le vie del centro storico, con le vivaci scorribande dell’Ape Calessino Cagliari Touring, allestito a tema natalizio e condotto da un animatore in costume da Babbo Natale. L’Ape Calessino è un mezzo originale e straordinariamente efficace per veicolare ovunque, messaggi, idee, feste mobili e animazione, e per mutare ogni tour in un’esperienza unica e divertente. A seconda delle occasioni, è in grado di trasformarsi a tema sin nei minimi dettagli, offrendo una modalità di comunicazione di grande impatto e sicura professionalità. Così, in occasione dell’imminente Natale 2019, Claudio Dessì renderà il suo mezzo, una sfavillante sintesi dei simboli più belli e affascinanti di questa festività, allestendo l’Ape Calessino in modo da suscitare tutto l’incanto che la ricorrenza merita. Lui stesso, vestito da Babbo Natale a bordo dell’ape, con la sua impareggiabile verve, simpatia e doti camaleontiche, diffonderà tra il pubblico una nota di irripetibile magia e suggestione.

Gli appuntamenti si rinnovano domenica 15 Dicembre con una replica di “Stravanato Sciò” alle ore 11.00 in Piazza Lamarmora, mentre alle ore 18.00 la stessa location ospiterà un grande artista direttamente da Cuba, Guillermo Espinosa con il concerto “Piel Canela”. Si tratta di una recente produzione dell’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno, che vede sul palco una star indiscussa del sound caraibico. Guillermo Espinosa, in arte “El Guille”, con forte spirito di ricerca e rinnovamento, da anni lavora alla rimanipolazioni delle matrici musicali della sua terra, con l’obiettivo di crearare una fusione di molteplici linguaggi sonori, che avvicini stili e tendenze di popoli geograficamente distanti e profondamente diversi tra loro. Il live “Piel Canela” è quindi un momento di grande apertura verso il mondo attraverso la musica: un’occasione per entrare in contatto diretto con la trascinante energia dell’artista, in un contesto in cui il potere del suono abbraccia altrettanti potenti messaggi sociali. Il repertorio del “Guille” sintetizza esperienze artistiche ed umane in un sound ricco e multiforme, profondo e variegato in cui ogni diversità si trasforma in ricchezza assoluta, originale e unica.

Gli appuntamenti si inseriscono in un ampio progetto artistico che da anni l’Associazione Culturale Palazzo d’Inverno sviluppa in ambito nazionale e internazionale, affiancata e sostenuta da prestigiosi partner privati ed istituzionali, tra cui la Regione Autonoma della Sardegna Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Informazione Spettacolo e Sport.