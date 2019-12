Eventi

Genova: grande partecipazione per il Precetto Natalizio Interforze

Ieri, lunedì 9 dicembre 2019, si è svolta a Genova, nella Cattedrale di San Lorenzo, la tradizionale celebrazione del Precetto Natalizio Interforze per i militari di ogni ordine e grado e i componenti delle Forze di Polizia a ordinamento militare e non in servizio nell'ambito territoriale della Regione Liguria.