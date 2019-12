FSP Polizia: 9 dicembre, raduno annuale in diretta streaming

Era assolutamente dovuto che consentissimo a chiunque lo voglia di poter assistere a questa serata speciale – spiega Franco Maccari, vicepresidente dell’FSP Polizia. – Il raduno è un’occasione così importante per noi proprio perché improntato al valore della condivisione, perché lo viviamo all’insegna della partecipazione di tanti appartenenti a una grande famiglia, tantissimi poliziotti e rappresentanti sindacali dell’FSP, ma anche di molti amici di diverse categorie e, inoltre, ospiti d’eccezione che interverranno alla serata, a partire dal Capo della Polizia, Franco Gabrielli. Arriveranno da tutta Italia e siamo già letteralmente al gran completo, ma anche tutti quelli che non hanno la possibilità di venire fisicamente a Venezia saranno insieme a noi e condivideranno non solo il proficuo confronto che questo evento ci garantisce sempre, ma anche le emozioni e i sentimenti che non mancheranno.

Dalle ore 19:00, dunque, sul canale You Tube dove vengono pubblicati tutti i contenuti video della Federazione Sindacale di Polizia – compreso ogni sabato alle ore 12:00 l’FSP Tg-news, l’unico Tg Sindacale della Polizia di Stato, partirà la diretta dal locale “Al Mattone” di Maerne di Martellago (Ve), in via Cacace n°6, che ospita il Raduno Annuale realizzato: