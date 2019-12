Emergenza idrica, ordinanza di chiusura delle scuole e degli asili di Porto Torres

Nella giornata di domani sei dicembre le scuole di Porto Torres rimarranno chiuse. Lo prevede un’ordinanza sindacale, firmata in seguito al perdurare dell’emergenza idrica che sta interessando la città.

La misura è stata adottata dall’amministrazione comunale per garantire la tutela della salute di alunni, insegnanti e personale scolastico. Considerato che l’interruzione del servizio idrico comporta l’impossibilità di far funzionare i servizi igienici e di assicurare l’uso di acqua corrente all’interno degli edifici, e alla luce delle ultime comunicazioni ufficiali degli enti gestori del servizio idrico – che non hanno potuto fornire date certe per il ripristino dell’erogazione – le scuole pubbliche e gli asili nido del territorio cittadino resteranno chiusi per l’intera giornata di domani sei dicembre.