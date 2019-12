Politica

Cuccu (M5S): “Si ripristini la radiologia del CTO di Iglesias”

"Una prassi oramai consolidata, nell'amministrazione della sanità sarda, è quella di attendere il verificarsi di problematiche nei reparti e ambulatori ospedalieri degli ospedali di Iglesias per giustificarne il trasferimento con la dicitura "trasferimento temporaneo ad altro nosocomio per garantire le urgenze" per poi, invece, decretarne la chiusura definitiva invocando la mancanza di numeri per riaprirne le strutture. Così in questi giorni, nuovamente, è il turno della radiologia del CTO di Iglesias", tuona la consigliera regionale M5S Carla Cuccu, segretaria della Commissione Sanità.