Politica regionale: nuovi finanziamenti per la ristrutturazione delle Diocesi

La decisione dell’Assemblea Regionale, di incrementare i fondi per il biennio 2019/2020 per le diocesi, consente di destinare risorse aggiuntive per la realizzazione di ulteriori interventi, estendendo in tal modo la platea dei beneficiari del primo finanziamento e individuando numerosi altri oratori diocesani del territorio regionale.

Tra i beneficiari, illustra il Consigliere Regionale di Forza Italia, Emanuele Cera, unico rappresentate eletto nel territorio della diocesi di Ales/Terralba, figurano l’adeguamento, ristrutturazione e ampliamento dell’oratorio interparrocchiale “San Luigi”, sito in Via Garibaldi a Terralba, per un importo di finanziamento di Euro 772.200 e quello delle Opere di Ministero pastorale – Oratorio interparrocchiale e diocesano di San Gavino Monreale, per un importo di Euro 2.430.000.

Soddisfazione viene espressa dal Consigliere Emanuele Cera per questi due importanti finanziamenti assegnati alla Diocesi di Ales/Terralba.

L’Assessore agli Enti Locali Quirico Sanna, la giunta e la maggioranza del consiglio regionale si sono dimostrati sensibili alle problematiche sociali e in particolar modo dei giovani del territorio; condivide che, nell’ambito della promozione di programmi in ambito sociale, la realizzazione di questi importanti progetti saranno uno strumento utile nella prevenzione e nel contrasto del disagio giovanile.

Il consigliere regionale ritiene che gli oratori:

Siano un luogo fondamentale per il ritrovo e di aggregazione sociale dei giovani, soprattutto in un momento storico in cui la realtà virtuale sta impoverendo i rapporti umani dei nostri ragazzi. In questo modo si vuole rilanciare, attraverso gli oratori intercomunali, lo spirito di comunità e di condivisione reale e concreta della vita, fatta da persone e da rapporti sociali veri e autentici.

Per questo motivo, prosegue il Consigliere Cera:

L’oratorio risulta essere un’importante realtà, luogo aperto alla comunità, alla città, ai giovani e ai ragazzi con le loro famiglie e agli anziani, dove il territorio diventa un riferimento obbligato capace di rilevare attentamente le situazioni, dove lavorare e raggiungere, attraverso varie e articolate proposte educative, coloro che esprimono necessità, e dove fare comunità diventa fondamentale per porre verso tutti, giovani e meno giovani, la giusta attenzione.

Un luogo, conclude il Consigliere Cera, dove: