Calangianus. Il 28 dicembre e il 5 gennaio la X edizione della manifestazione “Pasca di Natali in Carrera”

Ogni anno viene allestito un quartiere caratteristico del paese, per rievocare, attraverso il presepe, la magia del Natale e dei tempi antichi, rivitalizzando e valorizzando un angolo sempre diverso del piccolo centro gallurese.

Si ricostruiscono gli ambienti di una volta, le antiche botteghe artigiane di vecchi mestieri ormai quasi scomparsi con gli arnesi, gli arredi e i corredi di allora, rinvenuti nelle case e negli stazzi di Calangianus, che in quelle giornate tornano a rivivere attraverso le mani capaci di sapienti artigiani.

Viene così ricreata l’antica vita quotidiana, facendo rivivere l’atmosfera della vita semplice, umile e laboriosa di altri tempi e riproponendo la conoscenza di attività scomparse, usanze dimenticate, costumi di vita ormai tramontati.

Diversi figuranti in abiti tradizionali, animeranno la mangiatoia, realizzata in una splendida cantina in granito, l’antico borgo del centro e la signorile Palazzina del Corso Nicolò Ferracciu.

Nei vari punti ristoro allestiti a locande, si potranno gustare diversi piatti e dolci tipici galluresi, allietati dalla chitarra del giovane Enrico Giua e dai canti tradizionali riproposti dalla splendida voce di Vincenzo Murino.

Si inizia dalle ore 11.00 con i giochi antichi per i più piccoli e la grande tombolata a premi per poi continuare con i giri in carrettino!

Vi aspettiamo sabato 25 Dicembre e domenica 5 Gennaio.