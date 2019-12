Il ricordo

Cagliari. Giovedì 12 la conferenza in ricordo di Giorgio Princivalle

Il Servizio Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari, organizza per giovedì 12 dicembre alle ore 18 presso lo Spazio SEARCH, una conferenza in ricordo di Giorgio Princivalle, artista tra i più originali e talentuosi del Secondo Novecento in Sardegna.