Alla libreria Dessì a Sassari il Festival delle Culture e delle Letterature di bambine e bambini

“La magia dei libri silenziosi” laboratorio sul libro “La porta” di Ji Hyeon Lee a cura di Marta Pala, per scoprire la bellezza e le possibilità dei Silent book.

Cos’è un Silent Book? Un Silent Book è un particolare libro illustrato che racconta solo attraverso le immagini. Ogni pagina è un invito a “leggere” le illustrazioni, a muoversi e persino perdersi dentro di esse; a ritrovare il gusto della sospensione e riscoprire il tempo di immaginare.

Leggere insieme un libro silenzioso può diventare una narrazione collettiva in cui ciascuno può dare la sua voce per “leggere” le immagini, creando un linguaggio nuovo e condiviso che va oltre le distanze geografiche e culturali.

Di questo, con leggerezza e fantasia, ci parla l’autrice coreana Ji Hyeon Lee: una porta vecchia e abbandonata, uno strano moscerino rosso e blu e un bambino in un mondo grigio. Si lascerà guidare dalla curiosità e dalla fiducia o tornerà indietro ? E se dietro la porta ci fosse un mondo di colori del tutto inaspettato, pieno di avventure, incontri e sorprese ?

Il libro “La porta” di Ji Hyeon Lee sarà al centro di un laboratorio condotto da Marta Pala e che va ad arricchire il programma invernale delle anteprime di Bardunfula il Festival delle Culture e delle Letterature di bambine e bambine promosso e realizzato dall’associazione il Colombre in collaborazione con la Libreria Dessì. L’appuntamento è per venerdì 6 Dicembre alle ore 17, nello spazio bambini/e della Libreria Dessì in l.go Cavallotti 17 a Sassari.

Intorno alle immagini del libro si scriveranno insieme le parole di questa storia seguendo la scia e muovendosi nello spazio, con il disegno si darà forma all’immaginazione, aprendo le porta di tanti piccoli silent book. Il laboratorio è per bambine e bambini dai 5 anni in su.