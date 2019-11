Si8 Lab: attività di educazione artistica per i bambini a Cagliari

Le attività si ispireranno alle mostre temporanee di Galleria Siotto, lo spazio espositivo dedicato all’arte contemporanea e agli eventi culturali della Fondazione. La proposta di Si8-Lab è quella di un calendario a otto cifre, con laboratori creativi sempre diversi, calibrati sulle mostre esposte.

Mai un incontro uguale a un altro, per far venire alla luce tutti i temi e sotto-temi di ogni mostra, con modalità didattiche sempre varie: dalla scoperta delle tecniche artistiche all’approccio teatrale, all’investigazione, al gioco nel senso più stretto del termine.

Sette+Uno perché una settimana non basta mai: si inizierà la mattina, con le scuole di ogni ordine e grado, per poi continuare nel pomeriggio, con i laboratori creativi in cui, a giorni alterni, si incontreranno i gruppi dai 4 ai 6 anni e i bambini dai 7 agli 11 anni. Il venerdì sarà senza limiti di età, in un workshop unico, mentre la mattina della domenica “My GrandSunday”, dove a rendersi attivi partecipanti saranno anziani e bambini.

Dalla Galleria al giardino, sin su, alle prestigiose stanze interne del Palazzo. Una possibilità inedita di appuntamenti più che settimanali, per un contatto stretto-stretto con la storia della propria città.