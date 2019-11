Oristano. Scuola:in pagamento i rimborsi per i biglietti di viaggio degli studenti

Il Comune di Oristano ha messo in pagamento i rimborsi per i titoli di viaggio annuali per l’anno scolastico o accademico 2018/2019 e quelli mensili per il periodo gennaio-febbraio 2019, destinati agli studenti di ogni ordine e grado, compresi gli studenti universitari.

Per la riscossione del rimborso per quietanza diretta i beneficiari devono presentarsi in qualsiasi Agenzia del Banco di Sardegna muniti di un documento di identità.

Gli studenti che hanno già compiuto il 18° anno di età per riscuotere il contributo devono presentarsi personalmente.