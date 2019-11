Oristano. Presentazione del romanzo Cadono dal cielo di Giulio Concu

Paolo Vanacore e Savina Dolores Massa (letture e come càpita) dialogheranno con l’autore

Il libro – Sardegna 1974: nei giorni del 23 e 24 giugno, dedicati alla festa “magica” di San Giovanni, una serie di eventi soprannaturali sconvolge la comunità di un paesino dell’entroterra. Rondini cadono dal cielo una mattina in apparenza ordinaria, e poi giù ancora fiori di mandorlo, pesci, pipistrelli, falene, lucciole, ragni. Per la protagonista della storia, una dodicenne ironica e fuori dagli schemi che racconta la sua avventura in prima persona, sono segni dell’ingresso drammatico nella vita adulta. Ogni aspetto del suo quotidiano è improvvisamente sconvolto anche dall’apparizione di un misterioso uomo a cavallo, di spettri e mostri mitici, e da rivelazioni di “Maestri” provenienti da altri mondi. La ragazza scopre così di non essere una persona qualunque e che la sua esistenza potrebbe essere persino costruita sulla finzione. Per ritrovare se stessa e comprendere il vero ruolo svolto dalle persone che la circondano, deve affrontare un lungo viaggio a ritroso, fino ad attraversare le sue vite passate, fino a un tempo antichissimo, quando tra due fazioni è iniziata la lotta millenaria per la conquista del potere, una contesa che ancora martoria l’isola. A capo di una delle fazioni c’è Luchia, la terribile maghjarja. Il grande interrogativo intorno al quale si muove la narrazione, in un sapiente intreccio di passato e presente, di realtà e sogno, può essere infine: qual è la responsabilità di ognuno nel forgiare il proprio destino?

Giulio Concu è nato a Nuoro (Sardegna) nel 1968. Dopo la laurea in Lingue e letterature straniere, lavora presso la casa editrice Imago, per la quale ha curato diverse pubblicazioni di carattere etnografico e storico-architettonico, fra cui: Fuochi di Sant’Antonio e Carnevale in Sardegna (2019), Sardegna Archeologica (2017), I Giganti di Mont’e Prama (2015), Murales, L’Arte del Muralismo in Sardegna (2014), Resorzas, Il Coltello Artigianale in Sardegna (2009). Cadono dal Cielo è il suo primo romanzo.