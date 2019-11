Prevenzione

Nuoro: il 10 novembre, screening gratuito per la Giornata Mondiale del Diabete

Domenica 10 novembre, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, in occasione dell'evento "Mastros e massàjos in Nùgoro" del circuito Autunno in Barbagia, presso i locali antistanti la chiesa del Rosario, nella piazza omonima, sarà possibile sottoporsi allo screening gratuito per la prevenzione del diabete.