Iglesias. Ritornano i mercatini dell’hobbistica, del collezionismo e dell’antiquariato in Piazza Sella

In seguito all’approvazione del relativo regolamento da parte del Consiglio Comunale, ed in base alla posizione occupata nella graduatoria elaborata tra i richiedenti in possesso dei requisiti richiesti, gli operatori hanno potuto scegliere le rispettive posizioni per gli stand che troveranno spazio all’interno della Piazza.

Per tutti i sabati, a partire dal 9 novembre, dalle ore 08 alle ore 13.30 Piazza Sella ospiterà un mercatino per le tante persone che vendono e comprano oggetti di antiquariato, articoli di collezionismo e piccoli manufatti artigianali.

“Il mercatino dell’hobbistica e del collezionismo creativo è una iniziativa patrocinata dal Comune, ed è riservata ad operatori non professionisti”, ha messo in evidenza l’Assessore alle Attività Produttive Ubaldo Scanu.

“Nel mercatino si promuove uno scambio commerciale diverso dall’usuale, dove si rivaluta l’importanza della merce usata e del risparmio che porta ad un nuovo approccio nell’etica, nell’economia e nei rapporti interpersonali alla base degli scambi commerciali, attraverso anche la promozione del riciclo attivo degli oggetti, e stimolando i rapporti sociali tra le persone”.