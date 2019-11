È stato ritirato lo yogurt Migros in bustine per la possibile presenza di corpi estranei

A seguito di un controllo è stato rilevato che lo yogurt in bustine morbide refrigerate «You To Go alla fragola» e «Petit Suisse To Go alla banana» potrebbero contenere dei frammenti di plastica o metallo. I clienti Migros sono invitati a non consumare più i prodotti. Il richiamo concerne i seguenti articoli:

Nome: «You To Go alla fragola»

Numero d’articolo: 2050.339

Data minima di conservabilità (= «da consumare preferibilmente entro il»): 27/12/2019.

Nome: «Petit Suisse To Go alla banana»

Numero d’articolo: 2006.406

Data minima di conservabilità (= «da consumare preferibilmente entro il»): 15.12. e 25.12.

Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione.

Il prodotto è in vendita in tutte le filiali Migros della Svizzera. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai numerosi frontalieri italiani e a tutti i clienti di non consumare più il prodotto interessato. Non si possono escludere rischi per la salute in caso di ingestione (pericolo soffocamento). I clienti che hanno a casa il prodotto interessato possono riportarlo alla loro filiale Migros, dove verrà loro rimborsato il prezzo di vendita.