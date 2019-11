Demenza e calcio: vietare colpi di testa per i ragazzini che giocano a calcio

Si dovrebbe vietare ai bambini al di sotto degli 11 anni, che giocano a calcio, di colpire la palla con la testa fino a quando non avremo compreso meglio i rischi sanitari a lungo termine.

È quanto chiedono due rinomati specialisti svizzeri in neurologia, che auspicano nuove regole per evitare il più possibile i traumi cranici. La ricerca scientifica mostra infatti che frequenti commozioni cerebrali contribuiscono allo sviluppo della demenza.

I bambini sono maggiormente esposti al rischio di danni cerebrali in caso di lesioni alla testa, perché hanno il cranio più sottile e muscoli del collo più deboli. Negli Stati Uniti la federazione calcistica ha vietato i colpi di testa ai bambini al di sotto dei 10 anni. ma c’è la possibilità di farlo solo in allenamento per i bambini fino a tredici.

Pur non potendo direttamente intervenire altrove, la Federcalcio americana ha raccomandato però che tutte le altre organizzazioni adottino la medesima politica. Tutto nasce da un problema drammatico in verità ed è quello dei traumi cranici a seguito delle botte prese nel football americano: un problema che persiste da anni e che ha portato a serie problematiche psichiatriche sfociate in atroci omicidi e suicidi.

Come sempre, negli Stati Uniti, sono cominciate le battaglie legali e le class action dei vari gruppi di tutela dei minori o di organizzazioni di genitori e il caso è arrivato nel 2014 in un tribunale californiano. Un giudice, con una sentenza che fa giurisprudenza, ha deliberato allora che la responsabilità in caso di infortunio e di conseguente richiesta danni sarebbe stata della Federcalcio americana che, per correre ai ripari, ha stabilito in tutta fretta che nel calcio giovanile è vietato colpire la palla con la testa.

Tuttavia è bene precisare, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che di certezze non ve ne sono. Alcuni esperti ritengono che i frequenti colpi di testa in giovane età possano portare a commozioni cerebrali, lesionare vaste aree cerebrali e si sospetta pure che alla lunga provochino patologie importanti come il morbo di Lou Gerigh (la famigerata SLA) o invalidità di vario tipo. Niente, tuttavia, è sicuro.