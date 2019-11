Cantina Antonella Corda (SU): due annate di vermentino per raccontare la Sardegna

Due annate di Vermentino, due sfumature della Sardegna. La cantina Antonella Corda presenta il nuovo progetto che racchiude, in un’unica confezione, le annate 2017 e 2018 del suo Vermentino di Sardegna DOC.

Il doppio cofanetto nasce per raccontare due diverse espressioni di questo vino e le peculiarità che la natura è in grado di donargli di anno in anno, pur preservando gli aromi e i profumi caratteristici del vitigno.

Sono due vini molto diversi, ma che assieme raccontano perfettamente la nostra meravigliosa terra – spiega Antonella Corda, fondatrice della cantina. – Nel 2017 abbiamo avuto un’estate calda che ci ha donato uve di grande bellezza, sia estetica che gustativa, e di conseguenza un vino molto intenso e dai sentori di macchia mediterranea. Il 2018 è stato invece un anno più fresco e piovoso, con un’escursione termica che ci ha permesso di esaltare al meglio la sapidità e le note floreali del vitigno.

Le uve di vermentino provengono dal vigneto Mitza Manna: situato a circa 170 metri sul livello del mare, si caratterizza per un terreno molto profondo con presenza di marne arenarie e calcaree. Mitza Manna, così come gli altri vigneti della cantina, è in conversione biologica e viene gestito in modo da ottenere l’equilibrio vegeto-produttivo ottimale per poter esaltare le caratteristiche del vitigno e del terroir.

Le uve provenienti dalle diverse aree del vigneto vengono raccolte e vinificate separatamente, mentre in cantina il lavoro prosegue con macerazioni pellicolari a freddo prima dell’assemblaggio del mosto.

Il cofanetto con il Vermentino di Sardegna DOC 2017 e 2018 di Antonella Corda, che ha ottenuto il riconoscimento di Cantina Emergente nella guida Vini d’Italia 2019 del Gambero Rosso, sarà in vendita nelle migliori enoteche dal 20 novembre 2019 al prezzo consigliato di 33,50 euro.