Cagliari, ripresa degli allenamenti: Pinna torna in gruppo

Finita la pausa delle Nazionali, il Cagliari inizia a preparare la sfida di domenica alle 20:45 contro il Lecce.

La seduta odierna è cominciata con la squadra che ha svolto degli esercizi di mobilità e riscaldamento a circuito tecnico-fisico. Successivamente i rossoblù hanno fatto delle esercitazioni su possesso palla seguiti dalla partita a metà campo, concludendo così la giornata di allenamento.

A poco a poco tornano in Sardegna i nazionali: allenamento defaticante per Ionita e Walukiewicz, mentre mancano ancora all’appello Olsen e Rog.

Nel mentre l’infermeria rossoblù sta rimettendo in sesto i suoi giocatori: lavora nuovamente con la squadra Simone Pinna, che ha smaltito il fastidio alla caviglia, mentre lavora parzialmente in gruppo Birsa. Lavoro personalizzato per Pellegrini e Ceppitelli; continuano le terapie per Nandez.

Ad Asseminello però si rivede una faccia ben conosciuta: Leonardo Pavoletti quest’oggi ha lavorato nella palestra del centro sportivo e lo farà per tutta la settimana. L’attaccante sta recuperando dall’infortunio al ginocchio sinistro subito alla prima di campionato. Il giocatore tornerà poi al centro “Isokinetic” di Milano per continuare le terapie.