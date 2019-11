Cagliari. Convocato per martedì 12 novembre il Consiglio Comunale

Il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, ha convocato l’Assemblea per martedì 12 novembre alle 18, nella sede del Palazzo Civico, per la discussione del seguente ordine del giorno:

1. Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ex articolo 194 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 – Ricorso al T.A.R. R.G. n. 268 del 2014 – Tar Sardegna sez. II n. 723/2019. ricorso presentato da A.G., A.F., A.A E P.G. a seguito dell’occupazione senza titolo per la realizzazione della Scuola Media di via Zucca (mappali 62, 1175, 1118 (parte) e 1230(parte) f.5) – Proposta di deliberazione n. 96 del 23.09.2019;

2. Deroga ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Edilizio per indice di utilizzazione strutture sanitarie di interesse pubblico – Studio Radiologico ed Ecografico C.D.R. di Carlo Alberto Piu & C. Sas – Richiesta Permesso di costruire per la realizzazione di solaio di calpestio dell’intero piano a quota + 3,80 mt e realizzazione su tale piano di nuovi studi medici – Immobile Viale Marconi 218 – Proposta di deliberazione n. 77 del 22.08.2019;

3. Mozione sulla riqualificazione dell’ex Ospedale Marino di Cagliari e dei locali dell’ex pronto soccorso, presentata dai Conss. Ghirra, Portoghese, Lecis Cocco Ortu, Benucci, Dettori, Soru, Andreozzi, Mulas – Proposta di deliberazione n. 95 del 19.09.2019;

4. Mozione sulla realizzazione ed esposizione al pubblico di un calco in materiale di resina del frontespizio della Grotta Vipera da esporre alla base dello stesso monumento archeologico, presentata dai Conss. Polastri, Angioni, Mura, Lai L. e più – Proposta di deliberazione n. 97 del 25.09.2019;

5. Mozione sulla individuazione di una sede per la “Cineteca Sarda” – Società Umanitaria e il patrimonio d’archivio video-fotografico e cinematografico, presentata dai Conss. Angioni, Polastri, Loi e più – Proposta di deliberazione n. 98 del 25.09.2019;

6. Ordine del Giorno per il riavvio delle iniziative finalizzate al riconoscimento, da parte dell’Unesco, della sagra di Sant’Efisio tra i beni costituenti “Patrimonio dell’Umanità”, presentato dai Conss. Angioni, Lai L. , Fadda, Polastri, Scarfò, Mura, Lai A. – Proposta di deliberazione n. 107 del 02.10.2019;

7. Mozione per interventi di riqualificazione urbana e messa in sicurezza del Viale Monastir e del Viale Elmas di proprietà comunale, presentata dai Conss. Floris, Anedda, Loi e più – Proposta di deliberazione n. 119 del 08.10.2019;

8. Mozione sui problemi di pubblica sicurezza nelle piazze cittadine, presentata dai Conss. Scarfò, Polastri, Mura e più – Proposta di deliberazione n. 123 del 09.10.2019;

9. Mozione per la sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità, presentata dalla Commissione Consiliare Permanente Innovazione Tecnologica, Ambiente e Politiche del Mare e la Commissione Consiliare Permanente

Politiche per la Mobilità, della Casa e dei Servizi Tecnologici – Proposta di deliberazione n. 125 del 10.10.2019;

10. Mozione su azioni volte a favorire la riscossione della TARI e il contrasto dei fenomeni di evasione, elusione, morosità di tributi e abbandono dei rifiuti, presentata dalla Commissione Consiliare Permanente Innovazione Tecnologica, Ambiente e Politiche del Mare – Proposta di deliberazione n. 134 del 21.10.2019.

Alle ore 17.30, verranno trattate le interrogazioni di seguito elencate, secondo le modalità di cui agli artt. 20, 21 e 22 del Regolamento del Consiglio Comunale:

1. Interrogazione Conss. Ghirra, Massa, Lecis Cocco Ortu e più sul progetto di costruzione di un complesso residenziale tra la via Mameli e il Vico I Carloforte – prot. n. 85 del 22.10.2019 – Ass. Angius;

2. Interrogazione Cons. Lai A. sul numero di immobili occupati abusivamente – prot. n. 88 del 29.10.2019 – Ass. Spano – Ass. Deidda;

3. Interrogazione Cons. Lai A. sulla occupazione abusiva di alloggi di servizio destinati ai custodi degli edifici scolastici – prot. n. 89 del 29.10.2019 – Ass. Spano – Ass. Dedola;

4. Interrogazione Conss. Mulas, Ghirra, Soru e più su apertura al pubblico della Grotta della Vipera di via Sant’Avendrace – prot. n. 90 del 29.10.2019 – Ass. Piroddi – Ass. Deidda;

5. Interrogazione urgente Conss. Cilloccu, Polo, Marcello e più per richiedere interventi di manutenzione nel Mercato Civico di Sant’Elia – prot. n. 92 del 04.11.2019 – Ass. Deidda – Ass. Sorgia;

6. Interrogazione Conss. Polo, Marcello, Cilloccu e più sui cantieri “LavoRas”, bando regionale per cui il Comune di Cagliari attiverà 21 progetti con la previsione di oltre 160 nuove assunzioni, relativamente ai lavoratori con disabilità e alla partecipazione delle persone con disabilità e loro organizzazioni – prot. n. 93 del 04.11.2019 – Sindaco;

7. Interrogazione Conss. Portoghese, Cilloccu, Dettori, Andreozzi su realizzazione di un attraversamento e di un semaforo pedonale nella piazza Garibaldi e interventi per l’ottimizzazione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici (linee 1 e M) nella direttrice Sonnino-Paoli e Sonnino-Bacaredda – prot. n. 98 del 07.11.2019 – Ass. Mereu.