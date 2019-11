Cagliari. Biblioteca Montevecchio: laboratorio gratuito per bambini

È rivolto ai bambini dai 7 anni in su, il laboratorio sulla creazione di favole che si terrà giovedì 28 novembre 2019 a Cagliari. A cura di Federica Vacca, l’appuntamento è per le 16 alla Biblioteca comunale di via Montevecchio n. 29.

Completamente gratuito, il laboratorio è riservato a un massimo di 15 bambini. Occorre pertanto prenotare inviando una email al seguente indirizzo di posta elettronica: biblioteca.montevecchio@comune.cagliari.it .

Oltre a imparare a creare la loro favola, durante il laboratorio i bambini avranno la possibilità di ascoltare dalla viva voce dell’autrice, alcune letture tratte dal libro “Favole vere di bambini speciali”.

È utile rammentare recapiti e orari di apertura al pubblico della Biblioteca di via Montevecchio n. 29: