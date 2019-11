Mostre

Cagliari. Ancora due settimane per vedere la mostra “Non solo muse. Arte al femminile”

Sarà visitabile ancora per due settimane la mostra "Non solo muse. Arte al femminile", allestita negli spazi dell'ex I.S.O.L.A. in via Santa Croce a Cagliari e inaugurata lo scorso 11 ottobre.