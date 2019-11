A Cagliari in scena la trentottesima edizione di Spaziomusica

Sul palco della sala M3 tre appuntamenti (alle ore 17, 19 e 21) con il progetto Tsuono, performance sonoro-musicale interattiva con Alessandra Seggi, Francesca Romana Motzo e Stefania Anna Russo.

Nuovo appuntamento a Cagliari per la trentottesima edizione del Festival Spaziomusica, la rassegna organizzata dall’omonima associazione e dedicata alla musica di ricerca e di improvvisazione, acustica ed elettronica e alle sue immediate derivazioni, che quest’anno si riconosce nel tema “See the sound” e che si inserisce nelle attività più ampie di 10 nodi, la rete dei festival d’autunno a Cagliari.

Mercoledì 6 novembre il festival offrirà un triplo appuntamento nella sala M3 del Teatro Massimo (alle 17, 19 e 21) con Tsuono, performance sonoro-musicale interattiva per oggetti sonori e pubblico partecipante, progetto di Alessandra Seggi, Francesca Romana Motzo e Stefania Anna Russo ( evento gratuito su prenotazione ).

La performance partecipata si presenta come un viaggio guidato alla scoperta delle possibilità sonore di strumenti e materiali semplici, della propria capacità percettiva ed espressiva articolati in un percorso strutturato collettivamente. Ciascuno sarà compositore e interprete di un pensiero sonoro che si configurerà quale prodotto originale del gruppo decodificando i segni grafici della partitura che prenderà forma. Tsuono è un progetto elaborato da Spaziomusica Ricerca nell’ottica di un’esperienza sonora non convenzionale in grado di produrre un tempo per ascoltarsi ed ascoltare tra suoni e vibrazioni che diventano strumenti e mezzi di con-tatto con sé e con l’altro da sé. Tsuono rappresenta un processo di creazione originale e collettiva nel quale lasciarsi attraversare dall’esperienza sonora con tutta la componente corporea e sensoriale in uno spazio capace di accogliere e valorizzare le singolarità di ciascuno.

Per info: 347 5556488 – 347 8368254 , oppure spaziomusicaricerca@gmail.com (in collaborazione con Spaziomusica Ricerca).

Spaziomusica è realizzato con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, (Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, Assessorato del turismo, artigianato e commercio) e del Comune di Cagliari, (Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione, Sport, Spettacolo e Politiche Giovanili) in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cagliari.

L’ingresso a tutti gli appuntamenti della manifestazione è gratuito.

IL FESTIVAL – L’attività di Spaziomusica, festival attivo nella scena sarda da quattro decenni, intende continuare la sua esplorazione nel campo del sonoro contemporaneo. Esplorazione che a partire dal segno della musica scritta e dal suono di quella improvvisata si allarga fino al risonante ad include il paesaggio sonoro di oggi generando una visione fantastica del nostro abitare il mondo. Questa visione si mostra nelle nuove produzioni musicali, nei laboratori e nelle attività didattiche e viene tematizzata nei suoi convegni e seminari. Non mancano i riferimenti alle particolarità sonore della Sardegna legate sia alla lingua che al paesaggio naturale esplorate in progetti specifici. L’attività dell’anno 2018 prevede la realizzazione di produzioni originali che si propongono di esplorare il campo della musica d’avanguardia e le sue innumerevoli derivazioni. Escursioni multimediali, ma anche escursioni che più profondamente sconfinano e interagiscano con altri linguaggi espressivi, come ilmovimento corporeo e la gestualità, la perizia solista, il mondo delle immagini.

