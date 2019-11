libri

Cagliari: la presentazione dell’ebook “Di Madre in Madre Matriarcato e matrilinearità in Sardegna” di Anna Marceddu, venerdì 8 novembre

Venerdì 8 novembre 2019, alle h. 18.00, nella Sala Eleonora D’Arborea in via Falzarego 35 a Cagliari, il Centro di Documentazione e studi delle donne presenta l’ebook "Di Madre in Madre Matriarcato e matrilinearità in Sardegna" di Anna Marceddu, Dhuoda Edizioni

“Di Madre in Madre Matriarcato e matrilinearità in Sardegna” è l’ebook di Anna Marceddu (Dhuoda Edizioni). Introduce Carla Fonzo – Centro di Documentazione e Studi delle Donne Intervengono Anna Marceddu – Autrice Fotografa Rossella Fadda – Editrice Fotografa Giulia Balzano – Archeologa Nel corso dell’incontro avrà luogo la proiezione della Galleria delle immagini tratte dall’ebook “Di Madre in Madre è un progetto di ricerca multimediale, con un forte impatto nel raggiungimento della consapevolezza delle proprie radici culturali e di genere nelle donne e madri di oggi. Propone un punto di vista nuovo, che visualizza la sfera dell’immagine e della comunicazione visiva come strumento di dialogo tra discipline differenti. Un dialogo tra archeologia, antropologia e fotografia che intreccia i diversi aspetti della figura femminile.”