Santa Teresa – Palau: un derby dalle tante aspettative

Sulla carta i favori del pronostico sono per il Santa Teresa, soprattutto in relazione al divario in classifica tra le due compagini. La squadra allenata da Beppe Maniero, in virtù di due vittorie e un pareggio, occupa una buona posizione in classifica, mentre il Palau, ancora a digiuno di punti, è relegato in ultima posizione e nel corso della settimana ha registrato il cambio di allenatore.

Il Santa Teresa non perde da tre turni e punta, ovviamente, a continuare la striscia positiva. Il Palau, dal suo canto, punta a non perdere ed interrompere la serie nera delle sconfitte. I ragazzi di Beppe Maniero, dopo il pareggio conseguito domenica scorsa in casa del Biasì, sono consapevoli della propria forza e, conseguentemente, entreranno in campo con il proposito di incamerare l’intera posta in palio.

Il Palau, però, è deciso a vendere cara la propria pelle per interrompere la serie delle sconfitte. Ci sono tutte le premesse, perciò, per assistere ad un confronto carico di agonismo e, speriamo, all’insegna della correttezza, nel rispetto del vero spirito sportivo.