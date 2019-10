“Un Calcio alla Plastica” è la Campagna promossa da Caroli Hotels

“Un Calcio alla Plastica”: è lo slogan della campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da Caroli Hotels. In arrivo, infatti, negli eventi sportivi targati Caroli Hotels le borracce di alluminio personalizzate da omaggiare a tutti i partecipanti. Nei quattro Trofei Caroli Hotels di calcio giovanile, Salento Mundial, Caroli Hotels Basketball Cup e Caroli Hotels Volleyball Cup le borracce sostituiranno le classiche bottigliette d’acqua il plastica.

Solo all’ultima edizione del Trofeo Caroli Hotels Under 14 con 32 formazioni al via, furono consumate ben 1800 bottigliette da 0,5l. Lo spirito ecologico attento alla salvaguardia dell’ambiente che ha sempre contraddistinto il noto network alberghiero trova dunque una chiara e pratica applicazione attraverso l’eliminazione della plastica e la sensibilizzazione degli atleti ad un corretto comportamento. Tutti i giovani partecipanti utilizzeranno le borracce non solo nel corso delle manifestazioni sportive ma in seguito anche a casa e nelle attività di tutti i giorni.

Questi comodi accessori hanno numerosi vantaggi oltre alla riduzione dello spreco di plastica e alla produzione di rifiuti. Le bottigliette, se non smaltite correttamente, rappresentano una delle maggiori fonti di inquinamento di spiagge, parchi e luoghi pubblici: entro il 2050 nei mari avremo più plastica che pesce in termini di massa. Le borracce sono pensate per essere portate sempre con sé e non si corre il rischio di perdite d’acqua, sono più igieniche, facili da usare, sono adattabili alle proprie esigenze e con il loro design anche belle da vedere oltre a consentire nel tempo, il che non guasta, anche un risparmio economico.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.

Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.