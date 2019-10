Turismo: il 5 e il 6 ottobre al via il Meet Forum al Forte Village

Portale Sardegna (www.portalesardegna.com), OTA quotata su AIM Italia specializzata nel segmento incoming turistico per la Sardegna, organizza la IV Edizione del Meet Forum (Mediterranean European Economic Tourism Forum) in programma dal 5 al 6 Ottobre.

Il Forte Village di Santa Margherita di Pula, situato nell’incantevole costa sud della Sardegna, sarà partner e sede dell’evento. Premiato come “World’s Leading Resort” dal 1998, rappresenta un emblema dell’ospitalità Made in Italy nel mondo.

L’evento è realizzato in collaborazione con il Main Sponsor UniCredit: Andrea Casini, Co-Ceo Commercial Banking Italy di UniCredit, interverrà alla Final Conference prevista alle 17.30 di sabato 5 ottobre.

Il Meet Forum si conferma il principale momento di incontro tra esponenti di primo piano del turismo italiano e internazionale per discutere delle questioni più urgenti che il settore si trova ad affrontare e, soprattutto, l’occasione per tutti gli operatori di usufruire di seminari ad alta intensità formativa.

Tra i relatori, interverranno Massimiliano Cossu (Amministratore Delegato e Fondatore di Portale Sardegna), Fabio Brigante (Head of Mid & Small Caps Origination Equity Primary Markets di Borsa Italiana), Luigi Giannotta (Direttore Generale di Integrae SIM), Giuseppe Pagliara (Amministratore Delegato di Nicolaus Tour) Marco De Guzzis (Responsabile Sviluppo Mercato e Servizi di Invitalia), Lorenzo Giannuzzi (Amministratore Delegato e General Manager di Forte Village), Massimo Mura (Amministratore Delegato di Tirrenia Compagnia di Navigazione) ed ulteriori esponenti primario livello del turismo italiano.

Il Mediterranean European Economic Tourism Forum si propone come un autentico Laboratorio di Cambiamento, con un taglio multidisciplinare che abbraccia temi sistemici, criticità del comparto e, per la prima volta, aspetti finanziari del business, mettendo insieme pubbliche amministrazioni, operatori, compagnie di trasporto, stakeholder, ricercatori e intermediari finanziari. Con lo scopo di delineare uno sviluppo economico turistico non solo della Destinazione Sardegna, ma anche delle regioni italiane e dei paesi esteri affacciati sul Mediterraneo.

La prima giornata, Sabato 5 ottobre, prevede 28 proposte tra keynote speech, presentazioni, analisi e ricerche, interviste, tavole rotonde e in più due eventi in Conferenza Plenaria. Nella Opening Session saranno condivisi i principali temi del Meet Forum 2019, nella Final Conference saranno i protagonisti dei Laboratori a riassumere gli spunti salienti e le nuove strade tracciate durante la giornata.

Il secondo giorno, Domenica 6 ottobre, è dedicato al Mediterranean Tourism Think Tank | Road Map for the Future. Le persone coinvolte saranno associate a quattro tavoli al lavoro su ognuna delle tematiche di Meet Forum 2019 (Cina, Finanza, Benchmarketing Destination e Food and Wine Tourism), con l’assistenza da mentor e tutor. L’obiettivo finale è produrre un risultato condiviso e rilevante, da restituire ai portatori d’interesse: gli Enti governativi, le Strutture di indirizzo e di gestione turistica.