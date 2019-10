Tragedia a Trieste, Fsp Polizia: “Tutta la nostra vicinanza ai familiari dei colleghi”

Quella che si verifica fra le Forze di Polizia è una vera e propria ecatombe. Ogni giorno feriti e troppo spesso morti fra le file di servitori di uno Stato che li da per scontati. Nessuno può realmente immaginare quanto il pericolo sia in agguato ad ogni servizio delle nostre interminabili giornate. Ma, quando meno te lo aspetti, accade che un soggetto portato in questura per accertamenti, mentre viene condotto in bagno, aggredisce un poliziotto e gli sfila la pistola, poi prende a far fuoco e colpisce tre colleghi e spezza per sempre due vite. No, nessuno può immaginarlo. Ma questa è la quotidianità per chi, ogni giorno, spende la propria vita per il solo onore di indossare la divisa.