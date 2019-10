Medicina: paralizzato torna a camminare col pensiero usando un esoscheletro

È il traguardo reso noto sulla rivista Lancet Neurology e messo a segno presso l’Université Grenoble Alpes in Francia.

Si tratta di un risultato ancora preliminare, perché l’esoscheletro è sorretto a sua volta in alto, quindi l’uomo non è libero di andare dove vuole, ma una volta risolti i problemi di bilanciamento gli scienziati francesi sperano di poter “liberare” l’esoscheletro dal suo supporto superiore.

Paralizzato cammina grazie all’esoscheletro: la scoperta

Il lavoro è stato lungo: in primis il giovane è stato sottoposto a una serie di risonanze per mappare le aree del suo cervello che si attivano quando l’uomo immagina di camminare e muovere le braccia. Queste aree sono poi state tappezzate superficialmente da ‘elettrodi’ che formano dei ‘sensori’ necessari per convogliare i ‘pensieri’ dell’uomo all’esoscheletro.

Il paziente ha prima imparato a comandare il proprio avatar col pensiero; solo successivamente gli impulsi elettrici del suo cervello sono stati “raccolti” e usati per muovere l’esoscheletro.

Mi sono sentito come il primo uomo sulla luna – ha dichiarato il paziente. – Non camminavo più da anni. Avevo dimenticato di essere più alto della maggior parte delle persone intorno a me. È stato davvero impressionante.

Un esperimento ben riuscito

Il sistema funziona ancora dopo 27 mesi, il che è di per sé un gran successo perché significa che gli elettrodi che servono per raccogliere gli impulsi cerebrali del paziente continuano a funzionare bene a distanza di tempo (in precedenti esperimenti svolti da altri gruppi di ricerca gli elettrodi, impiantati troppo in profondità, smettevano di funzionare e potevano andare incontro a effetti avversi provocando infezioni, problema ovviato in questo studio in cui i sensori sono stati piazzati più superficialmente).

L’obiettivo è ora ripetere l’esperimento su altri pazienti e perfezionare l’esoscheletro, concludono gli esperti francesi. Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” i risultati di questo traguardo raggiunto dall’Université Grenoble Alpes in Francia, aprono uno scenario del tutto nuovo per le persone paralizzate.