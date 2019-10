Tennitavolo Norbello. Comincia la A2 maschile e si continua con la Coppa Europea

C’è tanta emozione nel ridente paesello perché dopo tanti clamori e conseguenti aspettative, si potranno finalmente vedere all’opera i protagonisti della A2 maschile. Due le opportunità da non farsi sfuggire: sabato, alle 18:30, il campionato comincia con una contesa complicata perché arriva il forte Torre del Greco.

L’indomani l’accesso alla seconda fase (gruppo Elite) della Coppa Europea TT Intercup potrebbe realizzarsi se si battesse il collettivo tedesco dello TSG Zellertall. Non sarà facile accostarsi all’impianto di via Azuni da parte degli agonisti sardi, impegnati con l’inizio dei vari campionati nazionali e regionali, ma il presidente Simone Carrucciu conta soprattutto sull’apporto dei norbellesi “liberi” da impegni: “Invito i miei concittadini a gustarsi gratuitamente uno spettacolo di alto profilo con dei bravi interpreti della disciplina, – ha detto – che potrebbero contagiare la passione e invogliarli a giocare. E noi saremo pronti ad accoglierli con un pool di tecnici che sapranno soddisfare le loro esigenze”. Tutta la dirigenza non vede l’ora di salutare i giocatori: “Li riceveremo da amici cercando di non fargli mancare nulla e sperando di instaurare un bel clima di amicizia”.

Campionato Serie A2 maschile – Girone B

Prima giornata di andata Sabato 5 ottobre 2019 Ore 18:30

Sede di Gioco Palestra Comunale via Azuni – Norbello (Or)

Tennistavolo Norbello ASD TT Torre del Greco 0 0

ELISEO LITTERIO CREDE NELLA DUTTILITA’ DELLA SQUADRA

Al via di un campionato la tensione cresce perché non si sa mai bene con chi si ha a che fare. Ma a rincuorare gli animi dei quattro giocatori padroni di casa ci sarà anche il tecnico Eliseo Litterio. Pure lui curioso di osservare le giocate del più forte giocatore del Cile Juan Lamadrid, che la dirigenza ha chiamato a guidare un collettivo di qualità formato inoltre dal riconfermato italo romeno Catalin Negrila (n. 48 in Italia) e con i nuovi innesti Lorenzo Ragni (n. 29) e Francesco Calisto (n. 41) che buona impressione hanno fatto in Polonia nell’esordio di Coppa europea.

Sugli ospiti si esprime direttamente il tecnico molisano: “La definirei una squadra compatta – precisa Eliseo Litterio – dove non c’è un leader predefinito come potrebbe essere da noi Lamadrid”.

Il team campano è composto dal nigeriano Hassan (ex Casamassima dove aveva terminato con una media del 66,6%) e poi Daniele Sabatino (n. 18) vecchia conoscenza dei supporters giallo blu e il mancino Marco Prosperini (n. 31).

“Il nostro Ragni, lo scorso anno, aveva battuto Hassan – continua Litterio – ma ora è diverso perché il giocatore emiliano si sta riprendendo da un intervento chirurgico anche se in Coppa Europea ha esibito un buon stato di forma. Prosperini, nonostante i suoi 52 anni, resta un giocatore che dice ancora la sua con due gomme lisce d’attacco. Insomma è un collettivo tosto ma non dovremmo incontrare particolari problemi”.

Coppa Europea TT Intercup – Pool C

Secondo turno Domenica 6 ottobre 2019 Ore 11:00

Sede di Gioco Norbello (Italia)

Tennistavolo Norbello TSG Zellertall (Germania) 0 0

IN VIA AZUNI UN TEAM TEDESCO: SI PUNTA ALL’ELITE LEAGUE

Tutto era cominciato domenica scorsa con la trasferta vincente (5-2) in casa del KS Wamet Dąbcze Tante le incognite relative al secondo match. Certo è che con Juan Lamadrid tutto si fa più facile. In caso di vittoria sui tedeschi dello TSG Zelertall il passaggio alla seconda fase potrebbe coincidere con l’accesso nella Elite League. Diversamente, in base, ad una classifica unica di tutte le partecipanti stilata dall’organizzazione, si definirà a quale degli altri 4 raggruppamenti previsti, dovrà partecipare il club norbellese.