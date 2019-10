Sassari: il 15 ottobre un corso informativo e divulgativo su menopausa e stili di vita

Articolato in tre lezioni di due ore ciascuna, gli incontri si svolgeranno nella Sala Conferenza di Rizzeddu (Palazzina H): martedì 15 ottobre, martedì 22 ottobre e martedì 29 ottobre, dalle 15:30 alle 17:30.

Il terzo corso informativo sulla menopausa e sui sani stili di vita è gratuito, non richiede alcuna iscrizione ed è rivolto a tutte le donne interessate e ai loro compagni di vita: una migliore conoscenza di queste tematiche e la loro condivisone può migliorare il benessere della coppia.

Il programma si suddivide in più moduli: la conoscenza degli aspetti primari che caratterizzano la menopausa, sintomi e terapie; le forme di prevenzione contro l’insorgere delle problematiche legate alla menopausa e il coinvolgimento psicologico; l’importanza di un corretto e sano stile di vita, con particolare attenzione agli aspetti alimentari, cardiologici e all’attività fisica; i vantaggi di una partecipazione costante alle campagne di screening oncologici.

Il corso è arricchito dal contributo di quattro professionisti della ASSL Sassari: il responsabile della Medicina dello Sport e specialista in cardiologia e sanità pubblica, dottor Antonio Ornano; le specialiste in ginecologia e ostetricia dell’Unità Operativa per la Promozione della Salute, le dottoresse Marcella Fenu e Donatella Moroso; la psicologa del Consultorio Familiare, la dottoressa Cristina Pazzona.

Per avere maggiori informazioni è possibile: